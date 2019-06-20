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Карабахский конфликт 20.06.2019 20:25

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по карабахскому урегулированию в Вашингтоне

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта началась в четверг в Вашингтоне.

«В настоящее время проходит встреча главы МИД Азербайджана Э.Мамедъярова и министра иностранных дел Армении З. Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вашингтоне», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана в микроблоге в Twitter.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]az