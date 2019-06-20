США считают возможным убедить Турцию отказаться от С-400, но рассматривают и варианты с санкциями - госдеп

Власти США все еще считают, что могут убедить Турцию отказаться от покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400, но параллельно с этим рассматривают и варианты санкций на случай неудачи переговоров, сообщил в четверг помощник госсекретаря Кларк Купер.

"Мы стремимся решить этот вопрос и считаем, что это возможно", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

При этом Купер подчеркнул, что "опция с санкциями на сегодняшний день также остается вполне реальной".

Он пояснил, что в США в случае с проблемой С-400 есть "множество вариантов действий, рассматриваются разные возможные уровни санкций".

Помощник госсекретаря напомнил, что США не хотят, чтобы у страны-члена НАТО - Турции - были на вооружение российские ЗРС, так как это может представлять угрозу для альянса.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен подтвердить американскому коллеге Дональду Трампу на саммите G20 в Японии неизменность позиции по российским системам ПВО С-400.

"На встрече с Трампом я подтвержу неизменность позиции Анкары", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

При этом турецкий лидер выразил уверенность, что Трамп "также выступает против санкций" против Турции в связи с покупкой С-400.

"Вашингтон должен предпринимать шаги, отвечающие духу сотрудничества с Анкарой", - сказал он.

В ходе общения с группой журналистов в Стамбуле президент Турции напомнил, что с приобретением у России С-400 "вопрос закрыт".

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.