Глава МИД Ирана обвинил США во вторжении на свою территорию

США вторгаются на территорию Ирана, заявил в четверг глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"США используют экономический терроризм в отношении Ирана, они проводили против нас тайные операции, а теперь вторгаются на нашу территорию", - написал Зариф в Twitter.

Министр подчеркнул, что США говорят неправду о том, что беспилотник упал в международные воды, и пообещал донести ситуацию до ООН.

"Мы не хотим войны, но будем усердно защищать наше небо, землю и воды. Мы обратимся по поводу этих новых агрессивных действий в ООН и покажем, что США лгут по поводу международных вод", - написал Зариф.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, и упал в международные воды.