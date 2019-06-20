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Регион 20.06.2019 22:21

Глава МИД Ирана обвинил США во вторжении на свою территорию

США вторгаются на территорию Ирана, заявил в четверг глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"США используют экономический терроризм в отношении Ирана, они проводили против нас тайные операции, а теперь вторгаются на нашу территорию", - написал Зариф в Twitter.

Министр подчеркнул, что США говорят неправду о том, что беспилотник упал в международные воды, и пообещал донести ситуацию до ООН.

"Мы не хотим войны, но будем усердно защищать наше небо, землю и воды. Мы обратимся по поводу этих новых агрессивных действий в ООН и покажем, что США лгут по поводу международных вод", - написал Зариф.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, и упал в международные воды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ВТОРЖЕНИЕ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]