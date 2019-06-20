Трамп: журналисты скоро узнают, планирует ли он удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени сообщить, планируют ли США военные действия в отношении Ирана, сообщает в четверг телеканал ABC News.

"Вы скоро узнаете", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналистки, планирует ли он нанести удар по Ирану.

Затем, на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Трамп повторил журналистам, что они в скором времени узнают о дальнейших действиях США, и в очередной раз назвал действия Ирана против американского беспилотника большой ошибкой.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.