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Генсек ООН призвал все стороны к сдержанности в ситуации со сбитым Ираном беспилотником США

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал всех проявлять максимальную сдержанность в связи с инцидентом с американским беспилотником, сбитым Ираном, сообщает в четверг телеканал CNN.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен последними событиями в районе Персидского залива, в том числе сообщениями о сбитом Ираном американском беспилотнике. Генсек призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации и без того напряженной ситуации", - заявил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: ООН, БЕСПИЛОТНИК, СДЕРЖАННОСТЬ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]