Глава МВД Грузии призывает митингующих у здания парламента подчиняться закону

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария назвал действия митингующих в центре Тбилиси, которые пытаются ворваться в здание парламента, штурмом государственных институтов.
"Всех призываю подчиниться закону. То, что здесь происходит, это называется штурм государственных институтов", - сказал министр журналистам.
Он выразил мнение, что происходящие беспорядки организованы определенными политическими силами, которые пытаются ввергнуть страну в катастрофу.
"Возможно, у митингующих имеются определенные основания для справедливого протеста, но я призываю всех подчиняться требованиям полиции. Нападение на полицейских будет наказано", - сказал министр.
Он отметил, что митингующие должны разойтись и затем в спокойной обстановке обсудить с властями все имеющиеся проблемы.
"Вместе с тем совершенно очевидно, что акция протеста приняла политический характер, и определенные оппозиционные силы пытаются ввергнуть страну в катастрофу", - сказал Гахария.
Между тем, грузинские СМИ сообщают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении из Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться приказам властей Грузии.
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в четверг вечером назвал выходящим за мирные рамки свободы выражения происходящее перед зданием парламента.
"То, что сейчас происходит перед парламентом, вышло за мирные рамки свободы выражения и протеста и приобрело явно антиконституционный характер", - заявил он на брифинге.
По его словам, все сейчас наблюдают за попыткой насильственного штурма парламента Грузии.
Каладзе призвал мирных демонстрантов не поддаваться на провокации "авантюристов-политиков" и не стать "невольными соучастниками их преступных планов".
Как сообщалось, в Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии.
Как передают грузинские телеканалы, полиция пытается сдержать митингующих.
Во дворе грузинского парламента, куда пытаются прорваться митингующие, появился спецназ и спецтехника, сообщают грузинские СМИ.
МВД Грузии распространило заявление, в котором призывает пытающихся прорваться в здание парламента в Тбилиси участников митинга оппозиции прекратить незаконные действие и насилие.
"Правоохранительные органы используют все предусмотренные законом меры для пресечения противоправных действий", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.
На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.
По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Между тем, по сообщениям СМИ, находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Посредники по Карабаху призвали Ереван и Баку восстановить благоприятную атмосферу для переговоров
Болтон в Израиле проведет встречи с Нетаньяху и Патрушевым - Белый дом
Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках, Brent приближается к $65
Валерий Грайфер снова избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа
Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
Выбраны участники совместной программы инкубации Bakcell и INNOLAND
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви