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СНГ 20.06.2019 23:30

Глава МВД Грузии призывает митингующих у здания парламента подчиняться закону

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария назвал действия митингующих в центре Тбилиси, которые пытаются ворваться в здание парламента, штурмом государственных институтов.

"Всех призываю подчиниться закону. То, что здесь происходит, это называется штурм государственных институтов", - сказал министр журналистам.

Он выразил мнение, что происходящие беспорядки организованы определенными политическими силами, которые пытаются ввергнуть страну в катастрофу.

"Возможно, у митингующих имеются определенные основания для справедливого протеста, но я призываю всех подчиняться требованиям полиции. Нападение на полицейских будет наказано", - сказал министр.

Он отметил, что митингующие должны разойтись и затем в спокойной обстановке обсудить с властями все имеющиеся проблемы.

"Вместе с тем совершенно очевидно, что акция протеста приняла политический характер, и определенные оппозиционные силы пытаются ввергнуть страну в катастрофу", - сказал Гахария.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении из Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться приказам властей Грузии.

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в четверг вечером назвал выходящим за мирные рамки свободы выражения происходящее перед зданием парламента.

"То, что сейчас происходит перед парламентом, вышло за мирные рамки свободы выражения и протеста и приобрело явно антиконституционный характер", - заявил он на брифинге.

По его словам, все сейчас наблюдают за попыткой насильственного штурма парламента Грузии.

Каладзе призвал мирных демонстрантов не поддаваться на провокации "авантюристов-политиков" и не стать "невольными соучастниками их преступных планов".

Как сообщалось, в Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии.

Как передают грузинские телеканалы, полиция пытается сдержать митингующих.

Во дворе грузинского парламента, куда пытаются прорваться митингующие, появился спецназ и спецтехника, сообщают грузинские СМИ.

МВД Грузии распространило заявление, в котором призывает пытающихся прорваться в здание парламента в Тбилиси участников митинга оппозиции прекратить незаконные действие и насилие.

"Правоохранительные органы используют все предусмотренные законом меры для пресечения противоправных действий", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Между тем, по сообщениям СМИ, находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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