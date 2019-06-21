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Карабахский конфликт 21.06.2019 01:27

Посредники по Карабаху призвали Ереван и Баку восстановить благоприятную атмосферу для переговоров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне в четверг выступили с заявлением, в котором призвали Баку и Ереван принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятной для предметных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ настоятельно призывают стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Они призвали стороны подтвердить свое обязательство неукоснительно соблюдать прекращение огня и воздерживаться от любых провокационных действий, включая использование снайперов и инженерных работ вдоль линии соприкосновения и международной границы», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе обсуждений участники обменялись мнениями о последних событиях на местах и основных вопросах процесса урегулирования. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении разъяснили свои позиции и ожидания в отношении осуществления гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных посредниками во время их последней поездки в регион.

«В ходе беседы с сопредседателями министры иностранных дел согласились с тем, что важно в полной мере использовать существующие прямые каналы связи для быстрого реагирования с целью снижения риска эскалации. Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей", - говорится в заявлении.

А.Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОСРЕДНИКИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]