Посредники по Карабаху призвали Ереван и Баку восстановить благоприятную атмосферу для переговоров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне в четверг выступили с заявлением, в котором призвали Баку и Ереван принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятной для предметных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ настоятельно призывают стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Они призвали стороны подтвердить свое обязательство неукоснительно соблюдать прекращение огня и воздерживаться от любых провокационных действий, включая использование снайперов и инженерных работ вдоль линии соприкосновения и международной границы», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе обсуждений участники обменялись мнениями о последних событиях на местах и основных вопросах процесса урегулирования. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении разъяснили свои позиции и ожидания в отношении осуществления гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных посредниками во время их последней поездки в регион.

«В ходе беседы с сопредседателями министры иностранных дел согласились с тем, что важно в полной мере использовать существующие прямые каналы связи для быстрого реагирования с целью снижения риска эскалации. Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей", - говорится в заявлении.

А.Мамедов