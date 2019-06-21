Посредники по Карабаху призвали Ереван и Баку восстановить благоприятную атмосферу для переговоров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне в четверг выступили с заявлением, в котором призвали Баку и Ереван принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятной для предметных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ настоятельно призывают стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Они призвали стороны подтвердить свое обязательство неукоснительно соблюдать прекращение огня и воздерживаться от любых провокационных действий, включая использование снайперов и инженерных работ вдоль линии соприкосновения и международной границы», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в ходе обсуждений участники обменялись мнениями о последних событиях на местах и основных вопросах процесса урегулирования. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении разъяснили свои позиции и ожидания в отношении осуществления гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных посредниками во время их последней поездки в регион.
«В ходе беседы с сопредседателями министры иностранных дел согласились с тем, что важно в полной мере использовать существующие прямые каналы связи для быстрого реагирования с целью снижения риска эскалации. Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей", - говорится в заявлении.
А.Мамедов
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