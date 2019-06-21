Макрон поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы Еврокомиссии, если бы она выдвинула свою кандидатуру

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что Евросовет не одобрил ни одну из трех кандидатур на пост председателя Еврокомиссии (ЕК).
"Было три ведущих кандидата, все три фамилии были рассмотрены Дональдом Туском (председатель Евросовета), который решил, что ни одно из трех имен не набирает большинства", - заявил он журналистам на саммите ЕС в пятницу.
Макрон отметил, что поддержал бы кандидатуру канцлера Германии Ангелы Меркель, если бы она претендовала на пост председателя ЕК.
"Я ничего не имею против немецкой кандидатуры, я сказал об этом, и это не было шуткой. Если бы канцлер была кандидатом, я бы поддержал ее", - сказал французский президент.
Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что консультации лидеров стран Евросоюза и их дискуссия на саммите в Брюсселе о назначении глав ведущих институтов ЕС не привели к согласию, и потребуются дополнительные консультации.
"Европейский совет провел полную и обстоятельную дискуссию по кандидатурам, учитывая консультации и декларации в Европейском парламенте. Ни по одному из кандидатов не достигнуто большинства", - объявил Туск.
"Европейский совет договорился, что следует найти такой пакет, который отражает разнообразие Европейского союза. Мы вновь встретимся 30 июня", - сказал глава Евросовета.
До того времени, пообещал Туск, он продолжит консультации, в том числе с Европейским парламентом.
По его мнению, все еще рано предвосхищать имена будущих руководителей ЕС.
Предполагалось достигнуть согласия по кандидатам на четыре ключевых поста в ЕС: председателя Европейского совета, председателя Европейской комиссии, председателя Европейского центрального банка и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в свойственной ему манере пошутил: "Я констатировал с некоторым удовольствием, весельем и удовлетворением и да, даже счастьем, что, похоже, меня не очень просто заменить".
Туск на вопрос, не было ли добавлено его имя к числу возможных кандидатур на пост председателя Еврокомиссии, ответил: "Нет. К счастью, нет".
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