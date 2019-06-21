Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2019 09:08

Макрон поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы Еврокомиссии, если бы она выдвинула свою кандидатуру

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что Евросовет не одобрил ни одну из трех кандидатур на пост председателя Еврокомиссии (ЕК).

"Было три ведущих кандидата, все три фамилии были рассмотрены Дональдом Туском (председатель Евросовета), который решил, что ни одно из трех имен не набирает большинства", - заявил он журналистам на саммите ЕС в пятницу.

Макрон отметил, что поддержал бы кандидатуру канцлера Германии Ангелы Меркель, если бы она претендовала на пост председателя ЕК.

"Я ничего не имею против немецкой кандидатуры, я сказал об этом, и это не было шуткой. Если бы канцлер была кандидатом, я бы поддержал ее", - сказал французский президент.

Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что консультации лидеров стран Евросоюза и их дискуссия на саммите в Брюсселе о назначении глав ведущих институтов ЕС не привели к согласию, и потребуются дополнительные консультации.

"Европейский совет провел полную и обстоятельную дискуссию по кандидатурам, учитывая консультации и декларации в Европейском парламенте. Ни по одному из кандидатов не достигнуто большинства", - объявил Туск.

"Европейский совет договорился, что следует найти такой пакет, который отражает разнообразие Европейского союза. Мы вновь встретимся 30 июня", - сказал глава Евросовета.

До того времени, пообещал Туск, он продолжит консультации, в том числе с Европейским парламентом.

По его мнению, все еще рано предвосхищать имена будущих руководителей ЕС.

Предполагалось достигнуть согласия по кандидатам на четыре ключевых поста в ЕС: председателя Европейского совета, председателя Европейской комиссии, председателя Европейского центрального банка и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в свойственной ему манере пошутил: "Я констатировал с некоторым удовольствием, весельем и удовлетворением и да, даже счастьем, что, похоже, меня не очень просто заменить".

Туск на вопрос, не было ли добавлено его имя к числу возможных кандидатур на пост председателя Еврокомиссии, ответил: "Нет. К счастью, нет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МАКРОН, ЕВРОКОМИССИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", когда сложатся политические условия Макрон против назначения руководителей институтов ЕС по партийному признаку Макрон заявил о намерении отстаивать на саммите ЕС "европейское решение" миграционной проблемы Евросоюз не готов к дальнейшему расширению - Макрон Макрон заявил о намерении трудиться ради Европы, которая защищает своих граждан Председатель Евросовета Туск встретится с Макроном в среду в Елисейском дворце

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]