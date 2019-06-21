Один из лидеров партии Саакашвили сообщает о более сотни пострадавших во время протестной акции в Тбилиси

Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Роман Гоциридзе заявил журналистам в ночь на пятницу, что лидеры оппозиционных партий в эти часы проведут встречу, чтобы наметить дальнейшие шаги по выработке конкретных действий.

"Нынешние власти после кровавого разгона участников мирной акции у здания парламента должны уйти в отставку. По нашим данным, ранены более сотни граждан", - сказал Гоциридзе.

По его словам, уже через несколько часов на проспекте Руставели будут стоять десятки тысяч человек, которые "вынудят власти уйти в отставку".

Ранее, еще до силового разгона спецназом участников протестной акции, Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси пострадали 14 митингующих и 38 полицейских.

В четверг вечером участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытались ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии.