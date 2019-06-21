Для финансирования любого конфликта в Иране необходимо одобрение Конгресса США - Шумер

Демократы настаивают на том, что для финансирования любого конфликта в Иране необходимо одобрение Конгресса США, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер по итогам встречи с президентом Дональдом Трампом по ситуации со сбитым Тегераном американским беспилотником.
"Мы заявили, что демократическая позиция заключается в том, что для финансирования любого конфликта в Иране необходимо одобрение Конгресса. Один из лучших способов избежать втягивания в войну, войну, которую никто не хочет, это провести сильные, открытые дебаты и чтобы Конгресс имел реальное право голоса. Мы усвоили этот урок в преддверии Ирака", - сказал Шумер журналистам.
В своем заявлении после брифинга Шумер призвал республиканцев Сената разрешить голосование по поправке к ежегодному законопроекту об оборонной политике, которая запретит использовать средства для военных операций против Ирана без явного разрешения Конгресса.
По его словам, он напомнил президенту, что подобные конфликты "имеют тенденцию к эскалации".
"Президент, возможно, не собирается воевать здесь, но мы обеспокоены тем, что администрация может ввязаться в войну", - отметил он.
Трамп пригласил лидеров Конгресса от обеих партий в ситуационную комнату Белого дома, чтобы обсудить Иран после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.
В четверг стало известно, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
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