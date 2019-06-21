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Регион 21.06.2019 09:40

ЕС пригрозил Турции "адресными мерами" за бурение в Восточном Средиземноморье

Главы государств и правительств Евросоюза решительно осудили бурение Турцией скважин по добыче газа в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море, поручив Брюсселю подготовить "адресные меры" против Анкары.

"Европейский совет выражает серьезную озабоченность по поводу происходящей незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и сожалеет, что Турция еще не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить такую деятельность", - говорится итоговом документе состоявшегося в четверг в Брюсселе саммита ЕС.

"Европейский совет подчеркивает серьезное непосредственное негативное влияние, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений ЕС-Турция, - отмечается далее в документе. - Европейский совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых таких действий".

"Европейский совет поручает (Европейской) Комиссии и Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) без промедления представить варианты соответствующих действий, включая адресные меры, - говорится в документе. - ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов отреагировать соответствующим образом и в полной солидарности с Кипром".

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]