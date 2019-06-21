Главы государств и правительств Евросоюза решительно осудили бурение Турцией скважин по добыче газа в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море, поручив Брюсселю подготовить "адресные меры" против Анкары.

"Европейский совет выражает серьезную озабоченность по поводу происходящей незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и сожалеет, что Турция еще не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить такую деятельность", - говорится итоговом документе состоявшегося в четверг в Брюсселе саммита ЕС.

"Европейский совет подчеркивает серьезное непосредственное негативное влияние, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений ЕС-Турция, - отмечается далее в документе. - Европейский совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых таких действий".

"Европейский совет поручает (Европейской) Комиссии и Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) без промедления представить варианты соответствующих действий, включая адресные меры, - говорится в документе. - ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов отреагировать соответствующим образом и в полной солидарности с Кипром".