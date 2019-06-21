Премьер Грузии: лидеры деструктивной оппозиции ответят за беспорядки; партия власти не уйдет от ответственности

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента в Тбилиси не останутся безнаказанными.
"Искренний протест народа использовали деструктивные политические силы и вышли за конституционные рамки. Со стороны реваншистской оппозиции имела место организация насилия, устроили штурм парламента, и общественность увидела в прямом эфире насилие в отношение наших полицейских. В результате мы получили организованное жаждущими реванша деструктивными политическими лидерами насилие. К сожалению, в результате инспирированного безответственной оппозицией насилия пострадали граждане и полицейские", - заявил Бахтадзе на брифинге в пятницу ночью.
По его словам, "полиция действовала в рамках закона, защитила государство, общество и пресекла преступление".
"Сейчас нашей главной заботой является здоровье всех пострадавших", - сказал премьер.
Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта" не собирается уходить от ответственности.
"Завтра процессы продолжатся, мы не уйдем от ответственности и потребуем ответ от членов нашей команды, тяжелые ошибки которых создали эту кризисную ситуацию", - сказал глава правительства.
"В то же время мы обеспечим, чтобы была дана правовая оценка действиям лидеров деструктивной оппозиции", - подчеркнул премьер.
По его заявлению, этим лицам придется ответить за попытки организовать массовые беспорядки и дестабилизацию в стране.
Как сообщалось, в четверг вечером участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытались ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии.
В ночь на пятницу спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.
Еще до силового разгона участников протестной акции Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси пострадали 14 митингующих и 38 полицейских. Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Роман Гоциридзе позже сообщил о более ста пострадавших.
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