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Дальнее зарубежье 21.06.2019 10:16

Трамп и Трюдо договорились улучшить безопасность на границе - Белый дом

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер министром Канады Джастином Трюдо договорились о новых мерах безопасности на границе между двумя странами, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп и премьер-министр Трюдо объявили о своем намерении улучшить управление границами этим летом с помощью нового соглашения о предварительном разрешении, которое позволит получить предварительное разрешение для путешественников, пересекающих границу по земле, железной дороге и морских объектах в обеих странах, а также через дополнительные аэропорты", - следует из сообщения.

Согласно ему, лидеры двух стран также подтвердили свою приверженность осуществлению этим летом инициативы, которая "обеспечит упорядоченный и более безопасный процесс пересечения сухопутной границы".

Граница Канады и США - одна из длиннейших немилитаризированных границ во всём мире. Ее протяженность составляет около 8,9 тыс. км.

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Тэги: США, КАНАДА, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]