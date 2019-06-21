Трамп и Трюдо договорились улучшить безопасность на границе - Белый дом

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер министром Канады Джастином Трюдо договорились о новых мерах безопасности на границе между двумя странами, сообщает Белый дом.
"Президент Трамп и премьер-министр Трюдо объявили о своем намерении улучшить управление границами этим летом с помощью нового соглашения о предварительном разрешении, которое позволит получить предварительное разрешение для путешественников, пересекающих границу по земле, железной дороге и морских объектах в обеих странах, а также через дополнительные аэропорты", - следует из сообщения.
Согласно ему, лидеры двух стран также подтвердили свою приверженность осуществлению этим летом инициативы, которая "обеспечит упорядоченный и более безопасный процесс пересечения сухопутной границы".
Граница Канады и США - одна из длиннейших немилитаризированных границ во всём мире. Ее протяженность составляет около 8,9 тыс. км.
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