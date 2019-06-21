Высших чиновников ЕС назначат на следующем саммите 30 июня

Консультации лидеров стран Евросоюза и их дискуссия на саммите в Брюсселе о назначении глав ведущих институтов ЕС не привели к согласию, и потребуются дополнительные консультации, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.
"Европейский совет провел полную и обстоятельную дискуссию по кандидатурам, учитывая консультации и декларации в Европейском парламенте. Ни по одному из кандидатов не достигнуто большинства", - объявил Туск.
"Европейский совет договорился, что следует найти такой пакет, который отражает разнообразие Европейского союза. Мы вновь встретимся 30 июня", - сказал глава Евросовета.
До того времени, пообещал Туск, он продолжит консультации, в том числе с Европейским парламентом.
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