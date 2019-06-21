США опубликовали маршрут беспилотника, сбитого Ираном

Пентагон опубликовал изображение траектории полета своего военного беспилотника, который был сбит Ираном над Оманским заливом в четверг.
Как видно на опубликованных снимках, траектория полета RQ-4 Global Hawk пролегала над международными водами. Согласно им, беспилотник не вторгался в воздушное пространство Ирана.
"Это было неспровоцированное нападение на объект наблюдения США, который никогда не нарушал воздушное пространство Ирана ...", - заявил журналистам представитель Центрального Командования США генерал-лейтенант Джозеф Гастелла.
Он отметил, что беспилотник находился в 34 км от ближайшей иранской территории и летел на большой высоте, когда был поражен ракетой класса "земля-воздух".
При этом американские военные не прокомментировали миссию дистанционно пилотируемого самолета, который может летать выше 16 км и оставаться в воздухе более 24 часов.
В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Первоначально президент США назвал инцидент "очень большой ошибкой" со стороны Ирана, но позже занял более сдержанную позицию.
"У меня есть ощущение, что это было сделано по ошибке. Может быть, я прав, а может быть - нет", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".Он также отметил, что был бы готов к значительно более жесткой ответной реакции, если бы иранские военные сбили не беспилотный, а пилотируемый американский самолет. "В нем не было пилота. А если бы он там оказался, то это была бы принципиально другая ситуация", - сказал он.
Тем временем лидеры оппозиции в США после брифинга в Белом доме призвали к проявлению полной сдержанности и к деэскалации ситуации с Ираном.
"Это опасная, напряженная ситуация, которая требует твердого, умного и стратегического, а не безрассудного подхода", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Азербайджан в январе-апреле импортировал минеральных удобрений на $39 млн
Азербайджан сократил в январе-апреле экспорт сжиженного газа на 24,8%
Нефть дешевеет после резкого скачка накануне, Brent на уровне $64,27 за баррель
Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви