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Дальнее зарубежье 21.06.2019 10:01

Си Цзиньпин поддержал усилия Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова и призвал к продолжению переговоров КНДР-США

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном призвал к продолжению переговоров с Соединенными Штатами и поддержал усилия Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Си Цзиньпин дал положительную оценку действиям северокорейской стороны, направленным на создание на Корейском полуострове обстановки мира и стабильности, осуществление денуклеаризации полуострова", - сообщил МИД КНР по итогам состоявшихся переговоров руководителей двух стран.

В сообщении говорится, что Си Цзиньпин подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове "влияет на мир и стабильность во всем регионе". По его словам, начавшийся в прошлом году диалог по решению проблемы полуострова был поддержан мировой общественностью

"Мировое сообщество повсеместно надеется на то, что переговоры между Северной Кореей и США будут продолжены и приведут к конкретным результатам", - сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин заверил, что "китайская сторона поддерживает процесс политического урегулирования проблемы полуострова и готова к тому, чтобы накапливать и формировать для этого соответствующе условия".

Он отметил, что Китай будет "оказывать КНДР всю возможную помощь в решении вопросов, связанных с ее озабоченностями в области безопасности и развития".

Ким Чен Ын со своей стороны заявил, что "более года назад КНДР во избежание дальнейшего обострения обстановки на Корейском полуострове предприняла множество активных мер, которые не нашли положительного ответа от соответствующей стороны, это то, чего КНДР не хотела".

"Северная Корея готова сохранять сдержанность, однако одновременно надеется на то, что соответствующая сторона изучит варианты решения проблемы, которые будут способствовать снятию озабоченностей второй стороны, чтобы переговоры по Корейскому полуострову увенчались успехом", - цитирует Ким Чен Ына МИД КНР.

В сообщении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что стороны договорились об активизации сотрудничества в различных областях.

Правительственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), комментируя итоги переговоров, подчеркивает, что руководители двух стран пришли к мнению, что развитие сотрудничества между ними "способствует развитию регионального мира и стабильности в условиях, когда происходят серьезные и сложные изменения в международной и региональной обстановке".

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КНДР, ВИЗИТ


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