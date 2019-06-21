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СНГ 21.06.2019 09:21

Американским авиакомпаниям запрещены полеты над подконтрольной Ирану территорией Оманского залива

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг издало экстренный приказ, запрещающий американским авиакомпаниям полеты в подконтрольном Ирану воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом из-за повышенной напряженности, сообщает CNBC.

FAA в заявлении для авиакомпаний сообщило, что ближайший гражданский самолет работал примерно в 45 морских милях (примерно 72 км) от американского беспилотника Global Hawk, когда тот был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

"Во время перехвата в этом районе действовали многочисленные самолеты гражданской авиации", - отмечается в сообщении.

Агентство заявило, что оно по-прежнему обеспокоено эскалацией напряженности и военной деятельностью в непосредственной близости от маршрутов гражданских самолетов, а также готовностью Ирана использовать ракеты большой дальности в международном воздушном пространстве практически без предупреждения.

Ранее в четверг United Airlines заявила, что приостановила полеты из аэропорта Ньюарка в индийскую финансовую столицу Мумбаи.

"Учитывая текущие события в Иране, мы провели тщательный обзор безопасности (...) и решили приостановить наши полеты", - сообщила авиакомпания на своем сайте.

В четверг два других перевозчика, American Airlines и Delta Air Lines, заявили, что не летали над Ираном.

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Тэги: США, ИРАН, САМОЛЕТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]