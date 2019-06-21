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Дальнее зарубежье 21.06.2019 10:32

Друг Ассанжа освобождается из-под стражи в Эквадоре - СМИ

Шведский программист Ола Бини, которого считают близким другом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, решением эквадорского суда освобождается из-под стражи в пятницу, сообщают СМИ.

Суд, тем не менее, постановил, что расследование деятельности Бини будет продолжено, и он не имеет права покидать Эквадор.

Швед был задержан в апреле при попытке покинуть Эквадор, где проживал в течение пяти лет, по обвинению в попытках хакерских атак на правительственные ведомства страны.

СМИ обратили внимание, что Бини был задержан спустя несколько часов после того, как Ассанжу было отказано в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

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Тэги: ЭКВАДОР, АССАНЖ, ПРОГРАММИСТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]