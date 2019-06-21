Слуцкий предлагает приостановить членство Грузии в МАП за провокацию в Тбилиси

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Межпарламентскую ассамблею православия (МАП) дать оценку действиям грузинских депутатов вплоть до приостановления членства Грузии в ассамблеи.

"МАП должна обязательно дать оценку действиям Тбилиси, вплоть до приостановления членства Грузии в организации", - написал Слуцкий в своем Телеграмм-канале в пятницу.

В интервью телеканалу "Звезда" Слуцкий также отметил, что место проведения форума выбирала грузинская сторона и, возможно, не надо было проводить МАП в здании грузинского парламента, чтобы не провоцировать оппозиционных депутатов.

"Место проведения заседания определяла грузинская сторона, как принимающая. В этой ситуации необходимо досконально разобраться. Считаю, что МАП должна дать соответствующую оценку действиям грузинских депутатов. Я не исключаю, что членство Грузии в Межпарламентской ассамблее православия будет приостановлено", - сказал Слуцкий.

При этом он отметил, что, возможно, президенту МАП, представителю российского парламента не стоило садиться в кресло спикера грузинского парламента, поскольку было понятно, что это вызовет волну протестов.

"Тем не менее, Грузия повела себя непозволительно как участник Межпарламентской ассамблеи православия, и плохо отнеслась к приехавшим, вопреки многовековым традициям гостеприимства", - сказал Слуцкий.

Как сообщалось, ряд оппозиционных партий Грузии в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее МАП. Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

Затем на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В ночь на пятницу в ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали десятки человек, в том числе журналисты.