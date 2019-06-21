Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.06.2019 10:43

Республиканцы призвали к "взвешенному ответу" на действия Ирана

Представители республиканской партии Кевин Маккарти, Майкл Маккол, Девин Нунес и Мак Торнберри призвали к "взвешенному ответу" после атаки Ирана на американский беспилотник в четверг.

"Иран непосредственно атаковал собственность США над международными водами. Эта провокация произошла через неделю после того, как они непосредственно атаковали и уничтожили два коммерческих танкера в международных водах. Должна быть взвешенная реакция на эти действия", - цитирует их заявление CNN.

Они отметили, что президент Трамп и его команда национальной безопасности "внимательно следят за ситуацией и за тем, что должно быть сделано в ответ на усиление иранской агрессии".

"В Конгрессе мы готовы поддержать наших мужчин и женщин в военной форме, нашу страну и наших союзников в регионе", - добавили республиканцы.

В свою очередь, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл после брифинга в Белом доме заявил, что на встрече была подтверждена информация о том, что Иран сбил американский беспилотник.

"Беспилотник был обстрелян с иранской территории. Это было в международных водах", - сказал Макконнелл.

Он отметил, что администрация рассматривает "взвешенные ответы".

Трамп пригласил лидеров Конгресса от обеих партий в ситуационную комнату Белого дома, чтобы обсудить Иран после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков Есть доказательства нарушения американским беспилотником воздушного пространства Ирана - замглавы МИД Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту - газета Трамп назвал действия Ирана большой ошибкой после инцидента с беспилотником США в Ормузском проливе Помпео признал, что версия об атаках Ирана на танкеры в Оманском заливе вызывает сомнения в США и в мире Спецпредставитель США по Ирану отправляется на Ближний Восток, а после в Европу для обсуждения иранских угроз

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]