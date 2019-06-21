Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

21.06.2019 09:28

AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило Азербайджанское антидопинговое агентство (AMADA) в команду независимых наблюдателей на Вторых европейских играх. Игры пройдут 21-30 июня в Минске.

В команду WADA вошли директор AMADA Шафаг Гусейнли и еще три человека. Это представители Антидопинговой организации Великобритании, Антидопингового фонда велоспорта и европейского офиса WADA.

Эксперты приступили к работе за несколько дней до начала Игр. Наблюдатели следят за реализацией антидопинговой программы и соблюдением антидопинговых правил, дают необходимые рекомендации по усовершенствованию процедуры допинг-контроля на Играх.

Программа II Европейских игр включает 15 видов спорта, в соревнованиях примут участие свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран. Азербайджан представят 82 атлета по 11 видам спорта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]