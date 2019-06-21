AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило Азербайджанское антидопинговое агентство (AMADA) в команду независимых наблюдателей на Вторых европейских играх. Игры пройдут 21-30 июня в Минске.
В команду WADA вошли директор AMADA Шафаг Гусейнли и еще три человека. Это представители Антидопинговой организации Великобритании, Антидопингового фонда велоспорта и европейского офиса WADA.
Эксперты приступили к работе за несколько дней до начала Игр. Наблюдатели следят за реализацией антидопинговой программы и соблюдением антидопинговых правил, дают необходимые рекомендации по усовершенствованию процедуры допинг-контроля на Играх.
Программа II Европейских игр включает 15 видов спорта, в соревнованиях примут участие свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран. Азербайджан представят 82 атлета по 11 видам спорта.
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