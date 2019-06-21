В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ

20 июня 2019 года в Центре русско-азербайджанских литературных связей имени Сергея Есенина прошел заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) на тему «Новые методы преподавания русского языка и литературы в форме «Живой урок» литературы и русского языка на примере урока-экскурсии в Дом-музей С.А. Есенина».
Участников семинара приветствовала председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
С докладами выступили доцент Бакинского славянского университета (БСУ), художественный руководитель студенческого театра «Сфера» при БСУ Фикрия Мурадова и заместитель председателя Азербайджанского творческого фонда, заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики Рафик Кашанлы.
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