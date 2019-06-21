Нефть дешевеет после резкого скачка накануне, Brent на уровне $64,27 за баррель

Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $64,45 за баррель, поднявшись на $2,63 (4,25%).
Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,26 (0,46%) - до $56,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $3,1 (5,74%), максимальными темпами с декабря прошлого года - до $57,07 за баррель.
В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.
Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".
По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.
"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.
"Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Си Цзиньпин поддержал усилия Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова и призвал к продолжению переговоров КНДР-США
Есть доказательства нарушения американским беспилотником воздушного пространства Ирана - замглавы МИД
ЕС пригрозил Турции "адресными мерами" за бурение в Восточном Средиземноморье
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви