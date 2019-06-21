Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 июня ЦБА установил 1,9202 манат/1EUR (20 июня - 1,9143 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 июня установил 0,027 манат/1RUB (20 июня - 0,0267 манат/1EUR).
А.Мамедов
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