Есть доказательства нарушения американским беспилотником воздушного пространства Ирана - замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран располагает неопровержимыми доказательствами того, что американский беспилотник был сбит в иранском воздушном пространстве, сообщил телеканал Press TV.
"Есть неопровержимые доказательства присутствия этого беспилотника в воздушном пространстве Ирана, некоторые из его обломков были обнаружены в иранских территориальных водах", - заявил министр в беседе с послом Швеции в Тегеране.
Дипломат призвал Вашингтон уважать воздушные и морские границы Ирана, предупредив, что "Иран всегда будет действовать твердо, защищая свою землю и воды без каких-либо колебаний", говорится в сообщении.
Аналогичное заявление содержится в письмах постпреда Ирана при всемирной организации Маджида Тахт-Раванчи генсеку и Совбезу ООН.
Раванчи отметил, что Иран "не стремится к войне", но оставляет за собой право в соответствии с Уставом ООН "принять все необходимые меры против любого враждебного акта, нарушающего его территориальную целостность".
США утверждают, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве.
Как сообщила газета New York Times, ссылаясь на информированные источники, президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.
"Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", - говорится в сообщении издания.
"Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, сообщил официальный представитель", - написала газета.
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Азербайджан в январе-апреле импортировал минеральных удобрений на $39 млн
Азербайджан сократил в январе-апреле экспорт сжиженного газа на 24,8%
Нефть дешевеет после резкого скачка накануне, Brent на уровне $64,27 за баррель
Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви