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Регион 21.06.2019 09:48

Есть доказательства нарушения американским беспилотником воздушного пространства Ирана - замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран располагает неопровержимыми доказательствами того, что американский беспилотник был сбит в иранском воздушном пространстве, сообщил телеканал Press TV.

"Есть неопровержимые доказательства присутствия этого беспилотника в воздушном пространстве Ирана, некоторые из его обломков были обнаружены в иранских территориальных водах", - заявил министр в беседе с послом Швеции в Тегеране.

Дипломат призвал Вашингтон уважать воздушные и морские границы Ирана, предупредив, что "Иран всегда будет действовать твердо, защищая свою землю и воды без каких-либо колебаний", говорится в сообщении.

Аналогичное заявление содержится в письмах постпреда Ирана при всемирной организации Маджида Тахт-Раванчи генсеку и Совбезу ООН.

Раванчи отметил, что Иран "не стремится к войне", но оставляет за собой право в соответствии с Уставом ООН "принять все необходимые меры против любого враждебного акта, нарушающего его территориальную целостность".

США утверждают, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве.

Как сообщила газета New York Times, ссылаясь на информированные источники, президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.

"Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", - говорится в сообщении издания.

"Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, сообщил официальный представитель", - написала газета.

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Тэги: ИРАН, США, БЕСПИЛОТНИК, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]