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Бизнес и законодательство 21.06.2019 09:52

Азербайджан в январе-апреле импортировал минеральных удобрений на $39 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-апреле 2019 года составил 112,7 тыс. тонн, что на 12,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Общая стоимость импортированных в страну в январе-апреле минеральных удобрений составила $39 млн 95,3 тыс. (рост на 11,6%).

Кроме того, в январе-апреле в Азербайджан импортировано 11,097 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 30%) на сумму $2 млн 407,8 тыс. (спад на 28,6%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 13,822 тыс. тонн (рост на 26%) на сумму $16 млн 162 тыс. (рост на 12,7%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 86,343 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 10,3%) на $62млн 593 тыс., брусков из черных металлов – 48,955 тыс. тонн (рост на 46,9%) на $27 млн 75 тыс., угольников из черных металлов – 11,695 тыс. тонн (рост на 18,9%) на $8 млн 502 тыс., труб из черных металлов – 62,076 тыс. тонн (рост на 2,9%) на $93 млн 897,2 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]