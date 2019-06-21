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Внешняя политика 21.06.2019 09:57

Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов

Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в грузинскую экономику, взаимный товарооборот за первые 4 месяца года между двумя странами составил $243 млн, заявил спикер Милли меджлиса (парламент) Октай Асадов.

«Договорно-правовая база между Баку и Тбилиси включает в себя более 100 соглашений о двустороннем сотрудничестве. В настоящее время ведется подготовка к подписанию еще 16 договоров о сотрудничестве в различных сферах», - сказал Асадов на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

По словам Асадова, в 2018 года взаимный товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $580 млн.

Спикер азербайджанского парламента выразил сожаление фактом того, что оба государства столкнулись с проявлениями сепаратизма, нарушившими территориальную целостность. Асадов подчеркнул, что существующие в регионе конфликты должны найти свое справедливое решение в рамках норм и принципов международного права.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев

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Тэги: ГРУЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]