Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов

Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в грузинскую экономику, взаимный товарооборот за первые 4 месяца года между двумя странами составил $243 млн, заявил спикер Милли меджлиса (парламент) Октай Асадов.

«Договорно-правовая база между Баку и Тбилиси включает в себя более 100 соглашений о двустороннем сотрудничестве. В настоящее время ведется подготовка к подписанию еще 16 договоров о сотрудничестве в различных сферах», - сказал Асадов на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

По словам Асадова, в 2018 года взаимный товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $580 млн.

Спикер азербайджанского парламента выразил сожаление фактом того, что оба государства столкнулись с проявлениями сепаратизма, нарушившими территориальную целостность. Асадов подчеркнул, что существующие в регионе конфликты должны найти свое справедливое решение в рамках норм и принципов международного права.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев