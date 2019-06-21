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Транспорт и связь 21.06.2019 10:13

АЖД разработает план на 10 лет по эксплуатации железнодорожной инфраструктуры

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает консультанта в рамках проекта строительства двух локомотивных депо в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом выражения интереса.

В обязанности консультанта входит подготовка плана для инфраструктурного департамента АЖД по эффективному содержанию инфраструктурных активов в течение 10 лет, обеспечению их надежности, устойчивости и безопасности.

При этом, консультант должен будет оценить состояние инфраструктуры АЖД и ее эксплуатационные показатели, определить для нее эксплуатационные программы, процедуры и стандарты, а также организовать работу по обслуживанию и управлению этой инфраструктурой.

Также консультант должен подготовить «Эксплуатационный план» обслуживания инфраструктуры на следующие 10 лет.

В отборе могут принять участие компании, имеющие семилетний опыт работы в железнодорожном секторе, опыт в выполнении не менее трех аналогичных заданий, преимущественно в странах СНГ и Восточной Европы.

Заявки от претендентов будут приниматься до 11 июля 2019 года. Телефон для справок: (+99412) 499-63-95.

Услуги консультанта будут оплачены из средств Французского агентства развития (AFD), выделяемых на строительство локомотивных депо в бакинском поселке Балажары и в Гяндже.

Как сообщалось, на строительство двух локомотивных депо в Азербайджане AFD выделит АЖД кредит на 112,5 млн евро.

Н.Аббасова

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Тэги: АЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]