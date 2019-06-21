АЖД разработает план на 10 лет по эксплуатации железнодорожной инфраструктуры

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает консультанта в рамках проекта строительства двух локомотивных депо в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Отбор проводится методом выражения интереса.
В обязанности консультанта входит подготовка плана для инфраструктурного департамента АЖД по эффективному содержанию инфраструктурных активов в течение 10 лет, обеспечению их надежности, устойчивости и безопасности.
При этом, консультант должен будет оценить состояние инфраструктуры АЖД и ее эксплуатационные показатели, определить для нее эксплуатационные программы, процедуры и стандарты, а также организовать работу по обслуживанию и управлению этой инфраструктурой.
Также консультант должен подготовить «Эксплуатационный план» обслуживания инфраструктуры на следующие 10 лет.
В отборе могут принять участие компании, имеющие семилетний опыт работы в железнодорожном секторе, опыт в выполнении не менее трех аналогичных заданий, преимущественно в странах СНГ и Восточной Европы.
Заявки от претендентов будут приниматься до 11 июля 2019 года. Телефон для справок: (+99412) 499-63-95.
Услуги консультанта будут оплачены из средств Французского агентства развития (AFD), выделяемых на строительство локомотивных депо в бакинском поселке Балажары и в Гяндже.
Как сообщалось, на строительство двух локомотивных депо в Азербайджане AFD выделит АЖД кредит на 112,5 млн евро.
Н.Аббасова
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Турпоток в Азербайджан в январе-мае 2019г вырос на 3,7%, из Азербайджана – на 25,5%
Минобразования Азербайджана направит свыше 12 млн манатов на печать методических и учебных пособий на 2019-2020 учебный год
Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Провокации в Тбилиси могу стать прецедентом для срыва участия делегаций из РФ в ПАСЕ, считает Гаврилов
Тегеран выражает протест в связи с вторжением беспилотника США в воздушное пространство Ирана
В Филадельфии прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви