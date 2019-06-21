Миссия МВФ обсудила с представителями банков Азербайджана текущую ситуацию в банковском секторе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану в четверг провела встречу с руководителями банков страны.

«МВФ на встрече представляли экономисты департамента по финансовым вопросам и отделения Фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Анастасия Гущина и Гален Шер», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации банков (ABA).

На встрече обсуждались текущая ситуация в банковском секторе Азербайджана, вопросы регулирования, новые тенденции в корпоративном и розничном банкинге, новые стандарты, проблемы в сфере кредитования в 2015-2016гг после шока от падения цен на мировых нефтяных рынках, оценка рисков и другие темы.

Как сообщалось ранее, делегация МВФ 12 июня начала проведение консультаций по Статье IV с властями Азербайджана. Миссия фонда завершит данную работу 27 июня.

А.Мамедов