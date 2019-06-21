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Финансы 21.06.2019 10:37

Миссия МВФ обсудила с представителями банков Азербайджана текущую ситуацию в банковском секторе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану в четверг провела встречу с руководителями банков страны.

«МВФ на встрече представляли экономисты департамента по финансовым вопросам и отделения Фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Анастасия Гущина и Гален Шер», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации банков (ABA).

На встрече обсуждались текущая ситуация в банковском секторе Азербайджана, вопросы регулирования, новые тенденции в корпоративном и розничном банкинге, новые стандарты, проблемы в сфере кредитования в 2015-2016гг после шока от падения цен на мировых нефтяных рынках, оценка рисков и другие темы.

Как сообщалось ранее, делегация МВФ 12 июня начала проведение консультаций по Статье IV с властями Азербайджана. Миссия фонда завершит данную работу 27 июня.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, МВФ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]