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СНГ 21.06.2019 10:39

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Следователи проводят проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Кубани, в результате которой погиб один человек, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

"Сообщение о жесткой посадке вертолета в районе станицы Чамлыкская поступило в 9:10 мск. В результате жесткой посадки погиб один человек - пилот. Проводится проверка", - собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время к месту направлены службы экстренного реагирования.

Между тем, источник в органах управления воздушным движением сообщил "Интерфаксу", что вертолет Ми-2 проводил обработку полей. Пилот - индивидуальный предприниматель погиб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, АВИАКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]