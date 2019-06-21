Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Следователи проводят проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Кубани, в результате которой погиб один человек, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

"Сообщение о жесткой посадке вертолета в районе станицы Чамлыкская поступило в 9:10 мск. В результате жесткой посадки погиб один человек - пилот. Проводится проверка", - собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время к месту направлены службы экстренного реагирования.

Между тем, источник в органах управления воздушным движением сообщил "Интерфаксу", что вертолет Ми-2 проводил обработку полей. Пилот - индивидуальный предприниматель погиб.