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ТЭК 21.06.2019 10:47

Азербайджан в январе-мае увеличил производство электроэнергии на 4,4%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-мае 2019 года составил 9 млрд 991 млн кВт/час, что на 4,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 9 млрд 644,5 млн кВт/час (рост на 4,7%).

Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-мае 2019 года выработали 8 млрд 895,9 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 5,3%), гидроэлектростанции – 683,3 млн кВт/час (спад на 8,2%).

Кроме того, в январе-мае 2019 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 48,6 млн кВт/час (рост в 7,6 раза), солнечной электроэнергии – 16,7 млн кВт/час (рост на 10,6%).

Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.

По данным Минэнерго, объем выработки электроэнергии в Азербайджане в 2018 году составил 25 млрд 256,1 млн кВт/час, что на 13,7% выше показателя 2017 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]