Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2019 11:34

Токио настаивает: российские Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство страны

Токио анализирует мотивы российской стороны в связи с тем, что ранее на этой неделе два ее стратегических бомбардировщика Ту-95 нарушили японское воздушное пространство, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Хотелось бы воздержаться от оценок и озвучивания ответа, пока идет анализ намерений российской стороны. Но нарушение воздушного пространства дважды за один день вызывает чрезвычайное сожаление", - цитирует телеканал Эн-эйч-кей слова министра, сказанные журналистам после совещания кабмина.

"Российской стороне уже был заявлен протест по дипломатической линии, однако министерство обороны, пользуясь различными возможностями, также хотело бы твердо указать на недопустимость подобных действий", - добавил он.

Накануне Минобороны Японии сообщило, что два российских бомбардировщика Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство Японии.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что "полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".

По данным российских военных, два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, БОМБАРДИРОВЩИКИ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Встреча Путина и Абэ пройдет в Осаке 29 июня "на полях" саммита G20 - Лавров Лавров усмотрел в действиях США в Японии угрозу для РФ Наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам двух народов - Путин Путин надеется на укрепление российско-японских связей и при следующем императоре Японии Абэ для заключения мирного договора с Россией вынужден менять стратегию на переговорах с Путиным - СМИ Япония заключит мирный договор с Россией только после определения границ - Абэ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]