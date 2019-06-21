Токио настаивает: российские Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство страны

Токио анализирует мотивы российской стороны в связи с тем, что ранее на этой неделе два ее стратегических бомбардировщика Ту-95 нарушили японское воздушное пространство, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Хотелось бы воздержаться от оценок и озвучивания ответа, пока идет анализ намерений российской стороны. Но нарушение воздушного пространства дважды за один день вызывает чрезвычайное сожаление", - цитирует телеканал Эн-эйч-кей слова министра, сказанные журналистам после совещания кабмина.

"Российской стороне уже был заявлен протест по дипломатической линии, однако министерство обороны, пользуясь различными возможностями, также хотело бы твердо указать на недопустимость подобных действий", - добавил он.

Накануне Минобороны Японии сообщило, что два российских бомбардировщика Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство Японии.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что "полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".

По данным российских военных, два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана.