Атамбаев ответил на выдвинутые в его адрес парламентом Киргизии обвинения: я ошибался в людях

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал абсурдными и необоснованными выдвинутые против него парламентом обвинения в совершении преступлений.
"Выдвинутые Жогорку Кенешем (парламентом - ИФ) обвинения являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента", - говорится в поступившем в пятницу в "Интерфакс" заявлении экс-президента Киргизии.
Атамбаев считает, что президент Сооронбай Жээнбеков не нашел другого способа заставить его молчать, "кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям".
Экс-президент считает, что, принимая решение о выдвижении обвинений, парламент Киргизии "трусливо нарушил Конституцию, проигнорировал другие законы, (...) лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых".
Атамбаев заявил, что "ошибался в людях, и самые сладострастные подхалимы превратились в самых яростных врагов и критиков".
"Я никогда не боялся ответственности и готов ответить за каждое свое решение на посту президента, но играть отводимую мне Жээнбековыми унизительную роль обвиняемого в придуманных ими преступлениях, конечно же, не стану (...) правда и закон на моей стороне!" - говорится в заявлении.
20 июня парламент Киргизии направил в Генеральную прокуратуру заключение специальной депутатской комиссии о выдвижении обвинений против Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности. Ожидается, что уже на следующей неделе генпрокурор может направить в парламент запрос о снятии с экс-главы государства неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщили "Интерфаксу" в парламенте, решение о лишении неприкосновенности не требует подписи главы государства и сразу же вступает в силу.
В числе выделенных депутатской комиссией эпизодов в деятельности Атамбаева, в которых есть подозрения на совершение преступлений, указаны узурпация власти и преследование политических оппонентов, участие в коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, и причастность к освобождению из тюрьмы в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева".
Источник в парламенте Киргизии заявил "Интерфаксу", что "парламентариям известно, что уже как минимум по трем эпизодам Генеральная прокуратура уже изучала причастность экс-президента к совершению преступлений". При этом собеседник агентства не указал, о каких эпизодах идет речь. Но ранее генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявлял в Жогорку Кенеше, что возглавляемое им ведомство проводит проверку по материалам о возможной причастности Атамбаева к организации коррупционной схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека.
По данному делу обвиняемыми проходят два бывших киргизских премьера - Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. По данным прокуратуры, Исаков проходит по делу в качестве организатора коррупционной схемы.
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Роснефть будет заправлять самолёты крупнейшего турецкого перевозчика Turkish Airlines в аэропортах России до 2020г
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле удвоился
Татнефть имеет потенциал роста добычи, планирует в 2019г даже с учетом ОПЕК+ увеличить ее до 30 млн т
Турпоток в Азербайджан в январе-мае 2019г вырос на 3,7%, из Азербайджана – на 25,5%
Минобразования Азербайджана направит свыше 12 млн манатов на печать методических и учебных пособий на 2019-2020 учебный год
Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви