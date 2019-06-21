Атамбаев ответил на выдвинутые в его адрес парламентом Киргизии обвинения: я ошибался в людях

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал абсурдными и необоснованными выдвинутые против него парламентом обвинения в совершении преступлений.

"Выдвинутые Жогорку Кенешем (парламентом - ИФ) обвинения являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента", - говорится в поступившем в пятницу в "Интерфакс" заявлении экс-президента Киргизии.

Атамбаев считает, что президент Сооронбай Жээнбеков не нашел другого способа заставить его молчать, "кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям".

Экс-президент считает, что, принимая решение о выдвижении обвинений, парламент Киргизии "трусливо нарушил Конституцию, проигнорировал другие законы, (...) лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых".

Атамбаев заявил, что "ошибался в людях, и самые сладострастные подхалимы превратились в самых яростных врагов и критиков".

"Я никогда не боялся ответственности и готов ответить за каждое свое решение на посту президента, но играть отводимую мне Жээнбековыми унизительную роль обвиняемого в придуманных ими преступлениях, конечно же, не стану (...) правда и закон на моей стороне!" - говорится в заявлении.

20 июня парламент Киргизии направил в Генеральную прокуратуру заключение специальной депутатской комиссии о выдвижении обвинений против Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности. Ожидается, что уже на следующей неделе генпрокурор может направить в парламент запрос о снятии с экс-главы государства неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили "Интерфаксу" в парламенте, решение о лишении неприкосновенности не требует подписи главы государства и сразу же вступает в силу.

В числе выделенных депутатской комиссией эпизодов в деятельности Атамбаева, в которых есть подозрения на совершение преступлений, указаны узурпация власти и преследование политических оппонентов, участие в коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, и причастность к освобождению из тюрьмы в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева".

Источник в парламенте Киргизии заявил "Интерфаксу", что "парламентариям известно, что уже как минимум по трем эпизодам Генеральная прокуратура уже изучала причастность экс-президента к совершению преступлений". При этом собеседник агентства не указал, о каких эпизодах идет речь. Но ранее генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявлял в Жогорку Кенеше, что возглавляемое им ведомство проводит проверку по материалам о возможной причастности Атамбаева к организации коррупционной схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека.

По данному делу обвиняемыми проходят два бывших киргизских премьера - Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. По данным прокуратуры, Исаков проходит по делу в качестве организатора коррупционной схемы.