Азербайджан и Швейцария 28 июня обсудят в Берне вопросы экономического сотрудничества

Очередное заседание совместной комиссии (СК) по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Швейцария состоится 28 июня в Берне.

Посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова обсудила с главой отдела двусторонних экономических отношений, представителем Федерального совета Швейцарии по торговым соглашениям Эрвином Боллингерем подготовку к очередному заседанию СК и вопросы развития сотрудничества в различных сферах, расширение договорно-правовой базы и увеличение товарооборота.

«Ибрагимова отметила, что одним из приоритетов развития двусторонних отношений Азербайджан-Швейцария экономическое сотрудничество. Она подчеркнула, что 28 июня в Берне состоится очередное заседание комиссии», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в азербайджанском посольстве в Берне.

Кроме того, в рамках заседания комиссии Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Общество малых и средних предприятий (Швейцария), а также Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Торгово-промышленная палата Тургау (Швейцария) подпишут меморандумы о сотрудничестве.

«Наряду с этим 27 июня в Цюрихе состоится бизнес-форум Швейцария - Совместная торговая палата СНГ. Кроме этого, в октябре текущего года деловые круги Западной Швейцарии совершат рабочий визит в Азербайджан»,- отметили в посольстве.

В свою очередь, Боллингер отметил, что Швейцария заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.

Предыдущее, 7-ое заседание комиссии, прошло 10 марта 2016 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.

Ф.Исазаде