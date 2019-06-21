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Макроэкономика 21.06.2019 11:00

Цена золота поднялась выше отметки в $1400 впервые с сентября 2013 года

Золото продолжает дорожать на фоне растущей геополитической напряженности, поддерживающей спрос на наиболее надежные активы.

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии в пятницу повысилась на 1,7% - до $1411,63 за унцию. Цена золота поднялась выше $1400 за унцию впервые с сентября 2013 года.

Августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке поднимались в цене до $1409,1 за унцию, что также является максимумом с сентября 2013 года. По данным на 10:55 эти контракты торгуются на уровне $1395,9 за унцию.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

Помимо осложнения геополитической обстановки, фактором поддержки для рынка золота является смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также рядом других Центробанков.

Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара США, что благоприятно для стоимости золота.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]