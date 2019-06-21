Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт пшеницы на 27,5%, экспорт фруктов – на 32,7%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь-апрель 2019 года составил 518,7 тыс. тонн, что на 27,5% больше показателя января-апреля 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $117 млн 80 тыс. (рост в 1,7 раза).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 98,354 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост в 5,1 раза) на сумму $36 млн 988,3 тыс. (рост в 4,3 раза), растительных масел – 43,075 тыс. тонн (спад на 16,4%) на сумму $32 млн 362,2 тыс. (спад на 24,9%), чая – 4,376 тыс. тонн (рост на 5,9%) на сумму $16 млн 688,4 тыс. (рост на 5,9%), сливочного масла, молока – 4,155 тыс. тонн (спад на 4,8%) на сумму $20 млн 587,8 тыс. (спад на 20,1%).
Кроме этого, в январе-апреле в Азербайджан импортировано 2,844 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 9,9%) на сумму $8 млн 974,9 тыс. (рост на 14,8%), мяса птицы и продукции из нее – 12,385 тыс. тонн (рост на 41,3%) на сумму $13 млн 56,7 тыс. (рост на 45,1%).
Фруктов в январе-апреле 2019 году в республику было импортировано 48,373 тыс. тонн (рост на 5,4%) на сумму $44 млн 976,2 тыс. (рост на 26,2%), овощей - 12,033 тыс. тонн (рост на 33,4%) на $5 млн 926,7 тыс. (рост на 22,2%), картофеля – 89,322 тыс. тонн (рост на 15,8%) на $23 млн 264 тыс. (рост на 19,1%).
В январе-апреле из Азербайджана на экспорт отправлено 56,248 тыс. тонн овощей (рост на 30,6%) на сумму $56 млн 271,2 тыс. (рост на 19,5%), фруктов – 70,879 тыс. тонн (рост на 32,7%) на $89 млн 157,5 тыс. (рост на 48%).
Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 9,881 тыс. тонн сахара (спад на 18,4%) на сумму $4 млн 438,1 тыс. (спад на 39,1%), растительных масел – 2,127 тыс. тонн (спад на 2,4%) на сумму $2 млн 40,2 тыс. (спад на 10,1%).
Также в январе-апреле Азербайджан экспортировал 3,809 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 38,6%) на сумму $4 млн 203,2 тыс. (рост на 19,8%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 132,3 тыс. декалитров (спад на 19,1%) на сумму $1 млн 876,9 тыс. (спад на 15,3%), фруктовых и овощных консервов – 2 тыс. 63,5 тонн (рост на 11%) на сумму $2 млн 903,4 тыс. (рост на 12,7%), табака - 2,302 тыс. тонн (рост в 2 раза) на сумму $5 млн 385,7 тыс.(рост на 38,2%).
Б.Рустамбеков
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