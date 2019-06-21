Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Чемпион мира испанец Фернандо Торрес ставит точку в выступлениях в профессиональном футболе.
"После 18 увлекательных лет пришло время завершить футбольную карьеру", - написал Торрес в своем Twitter.
35-летний футболист анонсировал воскресную пресс-конференцию в Токио, посвященную его расставанию с футболом.
Торрес начал взрослую карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал сначала с 2001 по 2007 годы, затем - с 2015 по 2018. Из них сезон-2015/16 - на правах аренды, на тот момент игрок принадлежал итальянскому "Милану. Также он играл в английских "Ливерпуле" и "Челси". Сезон-2018/19 провел в японской команде "Саган Тосу".
Вместе с "Челси" Торрес выиграл, в частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы, в составе "Атлетико" - Лигу Европы. Играя за сборную Испании, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
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