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Спорт 21.06.2019 11:08

Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Чемпион мира испанец Фернандо Торрес ставит точку в выступлениях в профессиональном футболе.

"После 18 увлекательных лет пришло время завершить футбольную карьеру", - написал Торрес в своем Twitter.

35-летний футболист анонсировал воскресную пресс-конференцию в Токио, посвященную его расставанию с футболом.

Торрес начал взрослую карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал сначала с 2001 по 2007 годы, затем - с 2015 по 2018. Из них сезон-2015/16 - на правах аренды, на тот момент игрок принадлежал итальянскому "Милану. Также он играл в английских "Ливерпуле" и "Челси". Сезон-2018/19 провел в японской команде "Саган Тосу".

Вместе с "Челси" Торрес выиграл, в частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы, в составе "Атлетико" - Лигу Европы. Играя за сборную Испании, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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Тэги: МИР, ФУТБОЛИСТ, КАРЬЕРА, ЗАВЕРШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]