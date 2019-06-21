Азербайджан в мае резко увеличил производство автомобилей

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-мае 2019 года составило 926 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 7,1 раза. Такой рост связан с тем, что производство легковых автомобилей в Азербайджане возобновилось в апреле 2018 года», - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в январе текущего года произведено 89 автомобилей, феврале – 87, марте – 107, апреле – 153, в мае - 490. Таким образом, в мае было произведено больше автомобилей, чем за январь-апрель.
На складах на 1 июня 2019 года имеется 297 единиц автомобилей.
В январе-мае текущего года в Азербайджане также произведено 631 трактор различного назначения (рост на 0,2%). На складах на 1 июня имеется 312 единицы тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Б.Рустамбеков
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