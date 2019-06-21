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Регион 21.06.2019 11:20

Президент Грузии и спикер парламента в связи с событиями в Тбилиси прерывают визиты в Белоруссию и Азербайджан

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает визит в Белоруссию в связи со столкновениями в Тбилиси, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, рабочий визит Зурабишвили должен был завершиться в субботу 22 июня.

Грузинские СМИ сообщают со ссылкой на парламентские источники, что также прервал визит в Азербайджан председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В пятницу спикер парламента должен был встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Одно из требований, выдвинутых оппозиционными партиями на акции протеста, была отставка с должности Кобахидзе.

Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛИДЕРЫ, ВИЗИТЫ, ПРЕРЫВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]