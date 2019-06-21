Из-за атак хуситов закрыто воздушное пространство над юго-западом Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии вынуждены приостановить все полёты над провинцией Джизан на юго-западе страны после того, как йеменские повстанцы-хуситы с беспилотников атаковали аэропорт в этом регионе, сообщил в пятницу телеканал "Пресс-ТВ".

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что в результате атак, произведенных с дронов Qasef-2k, ряд объектов в аэропорту Джизана разрушены.

"Йемен располагает передовой техникой. Американские системы, распространённые по всей Саудовской Аравии не могут их перехватить", - приводит "Пресс-ТВ" слова Сари.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Согласно оценкам Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED), с 2015 года около 91,6 тыс. человек стали жертвами войны в Йемене.