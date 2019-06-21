Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2019 12:02

Из-за атак хуситов закрыто воздушное пространство над юго-западом Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии вынуждены приостановить все полёты над провинцией Джизан на юго-западе страны после того, как йеменские повстанцы-хуситы с беспилотников атаковали аэропорт в этом регионе, сообщил в пятницу телеканал "Пресс-ТВ".

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что в результате атак, произведенных с дронов Qasef-2k, ряд объектов в аэропорту Джизана разрушены.

"Йемен располагает передовой техникой. Американские системы, распространённые по всей Саудовской Аравии не могут их перехватить", - приводит "Пресс-ТВ" слова Сари.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Согласно оценкам Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED), с 2015 года около 91,6 тыс. человек стали жертвами войны в Йемене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ЮГО/ЗАПАД, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]