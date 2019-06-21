Компенсационные выплаты судьям в Азербайджане предлагается освободить от подоходного налога

В Азербайджане предлагается освободить компенсационные выплаты судьям от подоходного налога.

Данное предложение нашло отражение в проекте изменений в Налоговый кодекс Азербайджана, обсуждаемом в пятницу на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как передает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в то же время, подоходный налог предлагается взимать с ежемесячного денежного обеспечения, выдаваемого судьям для покрытия расходов в связи с исполнением своих обязательств.

А.Мамедов