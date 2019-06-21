Лукашенко встретился с Зурабишвили, которая прерывает визит в Минск из-за беспорядков в Тбилиси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в пятницу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает госагентство БелТА.

"Несмотря на то, что нынешний визит у вас краткий, я очень надеюсь, что вы найдете время в ближайшем будущем, чтобы побывать не только в Минске, но и посмотреть нашу Беларусь. Посол очень хорошо знаком с Беларусью, с Минском. Он может многое рассказать и показать. Он у нас тут свой человек", - сказал Лукашенко в начале встречи.

Он отметил на встрече, что Белоруссии сделают все, чтобы сохранить добрые отношения с Грузией. "Мы действительно начинали с нуля наши отношения, особенно в сфере экономики. Но сегодня Грузия находится на ведущих позициях в отношении Беларуси. У нас очень добрые, теплые отношения. Наши народы очень близки. Не только уважают - любят друг друга", - сказал Лукашенко.

"У нас очень хороший фундамент отношений. И поверьте, я сделаю все, чтобы такие добрые, теплые отношения во всех сферах сохранились навечно", - добавил президент.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии внимательно следят за обстановкой в Грузии. "Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Ваш народ пережил много сложных моментов после распада Советского Союза. И вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. И я убежден, что и нынешняя ситуация, которая непростая в Грузии, как и в других республиках, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций", - подчеркнул президент.

Зурабишвили прибыла в Белоруссию в минувший четверг, ее рабочий визит должен был завершиться в субботу 22 июня. Программа визита предусматривала также встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем. Кроме того, планировалось ее присутствие н церемонии открытия II Евроигр в Минске. Утренняя встреча с Румасом была отменена.

Пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили ранее сообщила журналистам, что Зурабишвили прерывает визит в Белоруссию в связи с беспорядками в Тбилиси.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.

Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.

В ходе столкновений митингующих с полицией пострадали десятки человек, в том числе журналисты. Еще до силового разгона участников протестной акции Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений на проспекте Руставели пострадали 14 митингующих и 38 полицейских. Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Роман Гоциридзе позже сообщил о более сотни пострадавших.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Кобахидзе утверждает, что не был в курсе председательствования в МАП Гаврилова.

Со своей стороны, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.