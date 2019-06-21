Минобразования Азербайджана направит свыше 12 млн манатов на печать методических и учебных пособий на 2019-2020 учебный год

Министерство образования Азербайджана направит 12 млн 269,746 тыс. манатов на печать методических пособий, рабочих тетрадей, школьной документации и т.д. на 2019-2020 учебный год.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минобразования подписало в связи с этим 5 контрактов.

В частности, контракты подписаны с ООО «Сasıoglu Elm-İstehsalat» (на печать 400 тыс. рабочих тетрадей 40 наименований, стоимость – 259,694 тыс. манатов), ОАО «Sherg-Gerb» (317,05 тыс. бланков образовательных документов государственного образца 21 наименования, стоимость – 793,414 тыс. манатов), ОАО «Sherg-Gerb» (2 млн 367,64 тыс. учебных и методических пособий 136 наименований, стоимость – 4 млн 874,025 тыс. манатов), ООО «Radius» (424,371 тыс. учебных и методических пособий 16 наименований, стоимость – 1 млн 499,998 тыс. манатов) и ООО «Aspoliqraf LTD» (2 млн 235,633 тыс. учебных и методических пособий 95 наименований, стоимость – 4 млн 842,614 тыс. манатов).

Р.Бабаев