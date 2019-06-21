Мирзиеев рассказал о взяточничестве уволенного им генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов, накануне освобожденный от должности, привлечен к уголовной ответственности, сообщил в пятницу президент страны Шавкат Мирзиеев.
Глава государства принял участие и выступил на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента).
По словам президента, бывший генпрокурор Муродов обвиняется во взяточничестве.
"В отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова возбуждено уголовное дело", - заявил президент Мирзиеев в ходе своего выступления, сообщил корреспондент "Интерфакс" с заседания сената.
Глава государства в целом выразил резкое недовольство деятельностью ведомства.
"Через шесть месяцев я спрошу с нового генпрокурора Юлдашева какую работу он провел по очистке в этой системе. Жду от него хороших предложений", - сказал Мирзиеев.
Как сообщалось, накануне Мирзиеев своим указом уволил с поста генпрокурора Муродова и назначил на эту должность экс-спикера сената Нигматиллу Юлдашева. Муродов возглавлял Генпрокуратуру с 31 января 2018 года.
Президент также заявил, что в ближайшее время станут известны решения по судебным делам ранее работавшего генпрокурором Рашитжона Кадирова и экс-председателя Службы госбезопасности Ихтиёра Абдуллаева.
"Они получат большие сроки, скоро услышите. Они должны ответить за то, что сделали", - отметил Мирзиеев.
Как сообщала ранее Генпрокуратура, Абдуллаев, уволенный с поста главы СГБ в феврале, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. В конце февраля 2018 года Генпрокуратура также сообщила, что экс-генпрокурор Кадыров задержан, против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий. Суда над ним начался в январе, он проходит в закрытом режиме.
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