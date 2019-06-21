Азербайджан увеличивает финансирование программы самозанятости до 56 млн манатов

Доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы Азербайджана предлагается увеличить на 15 млн манатов.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2019 году запланированы на уровне 83 млн 451,4 тыс. манатов. Таким образом, бюджет фонда составит 98 млн 451,4 тыс. манатов.

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству на заседании в пятницу обсудил соответствующие поправки в законе «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год».

Согласно проекту дополнительные доходы планируется полностью обеспечить за счет оставшихся в распоряжении Фонда средств, перечисленных из государственного бюджета в 2018 году.

В структуре дополнительных расходов 1 млн манатов планируется направить на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования, которые достигнут 2,8 млн манатов, еще 14 млн манатов – на организацию мероприятий по самозанятости (с 42 млн 41,4 тыс. манатов до 56 млн 41,4 тыс. манатов).

А.Мамедов