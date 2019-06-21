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Финансы 21.06.2019 11:38

Азербайджан увеличивает финансирование программы самозанятости до 56 млн манатов

Доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы Азербайджана предлагается увеличить на 15 млн манатов.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2019 году запланированы на уровне 83 млн 451,4 тыс. манатов. Таким образом, бюджет фонда составит 98 млн 451,4 тыс. манатов.

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству на заседании в пятницу обсудил соответствующие поправки в законе «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год».

Согласно проекту дополнительные доходы планируется полностью обеспечить за счет оставшихся в распоряжении Фонда средств, перечисленных из государственного бюджета в 2018 году.

В структуре дополнительных расходов 1 млн манатов планируется направить на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования, которые достигнут 2,8 млн манатов, еще 14 млн манатов – на организацию мероприятий по самозанятости (с 42 млн 41,4 тыс. манатов до 56 млн 41,4 тыс. манатов).

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЗРАБОТИЦА, ФОНД, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]