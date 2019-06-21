Нидерландская компания KLM прекратила полеты над частью территории Ирана

Самолеты нидерландской авиакомпании KLM в данный момент в качестве меры предосторожности избегают полетов над некоторыми районами Ирана, сообщил в пятницу представитель компании.

"Безопасность является нашим главным приоритетом. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с безопасностью воздушного пространства, и организуем деятельность таким образом, чтобы гарантировать безопасность авиаперевозок", - приводит его слова Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS.

Никаких других деталей представитель KLM не сообщил.

Ранее NOS сообщила, что в KLM приняли решение перенаправить часть рейсов по другим маршрутам после того, как Федеральная авиационная администрация США отдала распоряжение прекратить полеты американской гражданcкой авиации над районами Ормузского пролива и Оманского залива, контролируемыми Ираном.

Накануне стало известно, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Позднее газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.