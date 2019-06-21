Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 21.06.2019 11:55

Счетпалата Азербайджана рекомендует снижать зависимость доходов госбюджета от трансфертов из ГНФАР

Дополнительные доходы госбюджета можно использовать в качестве меры для снижения зависимости от трансфертов из Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в бюджет, считает глава Счетной палаты страны Вюгар Гюльмамедов.

«Дополнительные поступления в бюджет по линии министерства налогов и Государственного таможенного комитета, а также доходы, сформированные за счет улучшения управления социальными выплатами, направлены на улучшение социального положения населения и это весьма серьезный шаг. Но можно было бы использовать данные средства на сокращение трансфертов ГНФАР в госбюджет», - сказал Гюльмамедов в пятницу на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства.

По его мнению, это «позволило бы сократить зависимость бюджета от трансфертов ГНФАР и улучшить структуру госбюджета».

Согласно оперативным данным Минфина за январь-май текущего года доходы госбюджета Азербайджана составили 8 млрд 999,3 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 9,1%),

Как сообщалось ранее, в 2019 году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 11 млрд 364,3 млн манатов или 49% всех бюджетных доходов.

Согласно оценкам правительства, в 2020-2022гг объемы трансфертов из ГНФАР в госбюджет будут сокращаться. В частности, на 2020 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 10 млрд 858 млн манатов или 47,5% бюджетных доходов.

В 2021 году трансферты из Госнефтефонда прогнозируются в размере 10 млрд 496 млн манатов или 45,4% бюджетных доходов.

На 2022 год трансферты из ГНФАР запланированы на уровне 10,4 млрд манатов или 44,7%.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ГНФАР, ТРАНСФЕРТЫ


Похожие новости


Счетпалата дала положительное заключение по бюджету ГНФАР на 2018г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]