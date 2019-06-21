Счетпалата Азербайджана рекомендует снижать зависимость доходов госбюджета от трансфертов из ГНФАР

Дополнительные доходы госбюджета можно использовать в качестве меры для снижения зависимости от трансфертов из Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в бюджет, считает глава Счетной палаты страны Вюгар Гюльмамедов.
«Дополнительные поступления в бюджет по линии министерства налогов и Государственного таможенного комитета, а также доходы, сформированные за счет улучшения управления социальными выплатами, направлены на улучшение социального положения населения и это весьма серьезный шаг. Но можно было бы использовать данные средства на сокращение трансфертов ГНФАР в госбюджет», - сказал Гюльмамедов в пятницу на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства.
По его мнению, это «позволило бы сократить зависимость бюджета от трансфертов ГНФАР и улучшить структуру госбюджета».
Согласно оперативным данным Минфина за январь-май текущего года доходы госбюджета Азербайджана составили 8 млрд 999,3 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 9,1%),
Как сообщалось ранее, в 2019 году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 11 млрд 364,3 млн манатов или 49% всех бюджетных доходов.
Согласно оценкам правительства, в 2020-2022гг объемы трансфертов из ГНФАР в госбюджет будут сокращаться. В частности, на 2020 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 10 млрд 858 млн манатов или 47,5% бюджетных доходов.
В 2021 году трансферты из Госнефтефонда прогнозируются в размере 10 млрд 496 млн манатов или 45,4% бюджетных доходов.
На 2022 год трансферты из ГНФАР запланированы на уровне 10,4 млрд манатов или 44,7%.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
А.Мамедов
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