Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.06.2019 12:28

Украинский суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об установке факта его беспрерывного проживания на Украине в течение пяти лет для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля.

На заседании в пятницу судья Сергей Вовк удовлетворил иск Саакашвили к Печерскому районному отделу управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

"Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", - говорится в оглашенном судом решении.

На данное решение может быть подана апелляция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СУД, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Саакашвили подтвердил отказ возглавить партию "Удар" Саакашвили отказался идти на выборы в Раду вместе с партией Кличко "Удар" Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины Оснований для законного въезда Саакашвили на Украину нет - Госпогранслужба Саакашвили отказался от планов вернуться в Украину 1 апреля из-за прохождения Порошенко во второй тур президентских выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]