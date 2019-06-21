Украинский суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об установке факта его беспрерывного проживания на Украине в течение пяти лет для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля.

На заседании в пятницу судья Сергей Вовк удовлетворил иск Саакашвили к Печерскому районному отделу управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

"Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", - говорится в оглашенном судом решении.

На данное решение может быть подана апелляция.