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ТЭК 21.06.2019 12:00

Татнефть имеет потенциал роста добычи, планирует в 2019г даже с учетом ОПЕК+ увеличить ее до 30 млн т

"Татнефть" имеет потенциал роста добычи, планирует в 2019г даже с учетом сделки ОПЕК+ рост добычи до 30 млн т нефти, сообщил глава компании Наиль Маганов, выступая на годовом собрании акционеров.

По итогам 2018 года компания добыла 29,5 млн тонн нефти.

"В настоящее время мы продолжаем диалог по вопросу ОПЕК+, мы смотрим за этим процессом, за этим диалогом. И будем участвовать, и будем действовать с учетом результатов и договорённостей в рамках соглашения. У компании есть потенциал по дальнейшему наращиванию нефтедобычи. И даже в 2019 году, с учетом возможного ограничения ОПЕК+, планируется рост добычи до 30 млн тонн", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТАТНЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]