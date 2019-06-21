Татнефть имеет потенциал роста добычи, планирует в 2019г даже с учетом ОПЕК+ увеличить ее до 30 млн т

"Татнефть" имеет потенциал роста добычи, планирует в 2019г даже с учетом сделки ОПЕК+ рост добычи до 30 млн т нефти, сообщил глава компании Наиль Маганов, выступая на годовом собрании акционеров.
По итогам 2018 года компания добыла 29,5 млн тонн нефти.
"В настоящее время мы продолжаем диалог по вопросу ОПЕК+, мы смотрим за этим процессом, за этим диалогом. И будем участвовать, и будем действовать с учетом результатов и договорённостей в рамках соглашения. У компании есть потенциал по дальнейшему наращиванию нефтедобычи. И даже в 2019 году, с учетом возможного ограничения ОПЕК+, планируется рост добычи до 30 млн тонн", - сказал он.
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