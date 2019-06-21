Президент Грузии заявляет Лукашенко, что возвращается в Тбилиси из-за акций протеста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила президенту Белоруссии Александру Лукашенко причины, по которым она вынужденно прерывает свой визит в Минск.

"Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там. Потому что, когда в стране происходит что-то, глава государства должна быть на месте. Поэтому еще раз извините, но я должна уехать и быть рядом со своим народом", - сказала Зурабишвили на встрече с Лукашенко. Ее цитирует госагентство БелТА.

Президент Грузии поблагодарила президента Белоруссии за возможность встречи, несмотря на тот факт, что ей приходится досрочно завершить визит в Белоруссию из-за происходящих в Грузии событий. "Конечно, это было неожиданно, что я уезжаю", - отметила она.

Вместе с тем президент отметила, что рада приезду в Белоруссию и готовилась к этому визиту, пожелав успешно провести II Европейские игры. "Приходится уезжать, но болеть буду на расстоянии", - добавила Зурабишвили.

Зурабишвили прибыла в Белоруссию в минувший четверг, ее рабочий визит должен был завершиться в субботу, 22 июня. Программа визита предусматривала также встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем. Кроме того, планировалось ее присутствие на церемонии открытия II Евроигр в Минске. Утренняя встреча с Румасом была отменена.

Пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили сообщила журналистам, что Зурабишвили прерывает визит в Минск в связи с беспорядками в Тбилиси.

В Грузии в эти дни проходят массовые акции протеста оппозиции. Возмущение оппозиционеров вызвало то, что на заседании Межпарламентской ассамблеи православия ее президент, российский депутат Сергей Гаврилов сидел на месте председателя парламента Грузии.

Накануне вечером протестующие пытались прорваться в парламент, а также устроили погром в одном из офисов правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиционеры требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Полиции удалось разогнать митинг к утру.